Выпуск новостей за 12:00: Закон о неуважении к власти в РФ. Сакуры в Японии

В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 12:00 – в России генпрокуратура впервые применила новый закон о неуважении к власти. В немилость попали СМИ, которые имели смелость написать о граффити на здании полиции в Ярославле. Япония покрылась цветом сказочных сакур. Вишневые деревья зацвели по всей стране и притормозили жизни ее жителей.

Также в выпуске: ЦИК посчитала 99,92% избирательных бюллетеней. Вражеская мина убила пулеметчицу Яну Червоную и военного Александра Милютина. В НАТО готовятся защищать украинские корабли в Черном и Азовском морях.

Источник: 24 канал