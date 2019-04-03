Выпуск новостей за 12:00: Закон о неуважении к власти в РФ. Сакуры в Японии
В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 12:00 – в России генпрокуратура впервые применила новый закон о неуважении к власти. В немилость попали СМИ, которые имели смелость написать о граффити на здании полиции в Ярославле. Япония покрылась цветом сказочных сакур. Вишневые деревья зацвели по всей стране и притормозили жизни ее жителей.
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Источник: 24 канал
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