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      Выпуск новостей за 12:00: Закон о неуважении к власти в РФ. Сакуры в Японии

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 12:00 – в России генпрокуратура впервые применила новый закон о неуважении к власти. В немилость попали СМИ, которые имели смелость написать о граффити на здании полиции в Ярославле. Япония покрылась цветом сказочных сакур. Вишневые деревья зацвели по всей стране и притормозили жизни ее жителей.

      Также в выпуске:

      ЦИК посчитала 99,92% избирательных бюллетеней.

      Вражеская мина убила пулеметчицу Яну Червоную и военного Александра Милютина.

      В НАТО готовятся защищать украинские корабли в Черном и Азовском морях.

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      Теги: Новости России СМИ Япония Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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