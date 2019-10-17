14:13
17 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Янукович – наркодилер Госдумы. Кто заказал Захарченко
      Вєсті Кремля
      20:44, 16 октября
      Вести.UA: Труханов сбежал от Зеленского. Бурные фантазии Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, 16 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 12:00: Закон о разоблачении коррупции. Электронные четки для молитв

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 октября по состоянию на 12:00 – депутаты приняли во втором чтении и в целом проект закона №1010 о разоблачении коррупции. Согласно ему, люди, которые помогают раскрывать коррупционные преступления, смогут получить от государства вознаграждение. Ватикан выпустил электронные четки Click to Pray. Эти четки активируются, если их владелец крестится.

      Также в выпуске: 

      Директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексей Веремийчик исчез 12 октября. Он вместе с друзьями рыбачил на озере Любязь в Любешивском районе.

      blog_ava
      Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
      сегодня
      46064
      Теги: Религия Законодательство Коррупция Верховная Рада Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов о успешную модель настоящего
      сегодня , 14:00 Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов о успешную модель настоящего
      Марта Вересюк 541
      Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      сегодня , 13:01 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 1226
      Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      сегодня , 12:10 Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      4106
      Как стать боссом в Луганске? Нужно "сдать" своих!
      сегодня , 08:40 Как стать боссом в Луганске? Нужно "сдать" своих!
      Ольга Черненко 577
      Ультиматум Украины: чего требует Киев от России в Минске и какими будут последствия
      сегодня , 08:35 Ультиматум Украины: чего требует Киев от России в Минске и какими будут последствия
      Інна Жолобович 2131
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук