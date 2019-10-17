Выпуск новостей за 12:00: Закон о разоблачении коррупции. Электронные четки для молитв

В выпуске новостей за 17 октября по состоянию на 12:00 – депутаты приняли во втором чтении и в целом проект закона №1010 о разоблачении коррупции. Согласно ему, люди, которые помогают раскрывать коррупционные преступления, смогут получить от государства вознаграждение. Ватикан выпустил электронные четки Click to Pray. Эти четки активируются, если их владелец крестится.

Также в выпуске: Директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексей Веремийчик исчез 12 октября. Он вместе с друзьями рыбачил на озере Любязь в Любешивском районе.