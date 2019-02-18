Выпуск новостей за 12:00: Закрытие громких дел НАБУ. Евродепутатов не пустили в Венесуэлу

В выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 12:00 – детективы НАБУ и САП из-за неимений доказательств закрыли громкие дела по поводу свадьбы сына Юрия Луценко и поездки Валерии Гонтаревой на Мальдивы. Членов делегации Европарламента задержали в аэропорту и не пустили в Венесуэлу.

Также в выпуске: В Вашингтоне почтили память Героев Небесной Сотни. Используя тяжелое вооружение, по военным за сутки выпустили 55 мин. Ухудшилось состояние Сергея Скрипаля, которого попытались отравить российские спецслужбы в марте прошлого года.