Выпуск новостей за 12:00: Закрытие рынков в Украине. Пожар на мусорной свалке в Кропивницком

В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 12:00 – в Украине снова закрывают все рынки. По словам Виктора Ляшко, разрешение на работу ввели, чтобы украинцы в небольших городах и селах имели доступ к дешевым продукта. Однако на некоторых рынках обнаружили ряд нарушений и злоупотреблений. В течение суток в Кропивницком пылает городская свалка. Площадь пожара составляет 5000 квадратных метров.

Також у випуску: В Україні збільшилась кількість видужалих від коронавірусу. Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріли на Донбасі. Всі так чи інакше помремо: у Росії єпископ закликав ходити у храми і не боятися вірусу. Берні Сандерс підтримав кандидатуру Джо Байдена на президентських перегонах у США.