14:18
14 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Выпуск новостей за 12:00: Закрытие рынков в Украине. Пожар на мусорной свалке в Кропивницком

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 12:00 – в Украине снова закрывают все рынки. По словам Виктора Ляшко, разрешение на работу ввели, чтобы украинцы в небольших городах и селах имели доступ к дешевым продукта. Однако на некоторых рынках обнаружили ряд нарушений и злоупотреблений. В течение суток в Кропивницком пылает городская свалка. Площадь пожара составляет 5000 квадратных метров.

      Також у випуску:

      В Україні збільшилась кількість видужалих від коронавірусу.

      Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріли на Донбасі.

      Всі так чи інакше помремо: у Росії єпископ закликав ходити у храми і не боятися вірусу.

      Берні Сандерс підтримав кандидатуру Джо Байдена на президентських перегонах у США.

      Теги: Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 13:20 Домой на Пасху: почему не стоит "шастать" в карантин
      Анатолій Яворський
      сегодня , 12:00 Пандемия рисков и возможностей: что мы получим после коронавируса?
      Павло Казарін