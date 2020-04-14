Выпуск новостей за 12:00: Закрытие рынков в Украине. Пожар на мусорной свалке в Кропивницком
В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 12:00 – в Украине снова закрывают все рынки. По словам Виктора Ляшко, разрешение на работу ввели, чтобы украинцы в небольших городах и селах имели доступ к дешевым продукта. Однако на некоторых рынках обнаружили ряд нарушений и злоупотреблений. В течение суток в Кропивницком пылает городская свалка. Площадь пожара составляет 5000 квадратных метров.
Також у випуску:
В Україні збільшилась кількість видужалих від коронавірусу.
Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріли на Донбасі.
Всі так чи інакше помремо: у Росії єпископ закликав ходити у храми і не боятися вірусу.
Берні Сандерс підтримав кандидатуру Джо Байдена на президентських перегонах у США.
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