Выпуск новостей за 12:00: Заседание по делу о смерти Екатерины Гандзюк. Новый заем от МВФ

В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 12:00 – 29 ноября Временная следственная комиссия по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк проведет выездное заседание в Херсоне, где напали на активистку. Директор МВФ Кристин Лагард заявила, что введение военного положения в Украине не повлияет на сотрудничество с Фондом. Страна сможет получить кредит, если выполнит все обязательные условия

Также в выпуске: Украинцы собрали более 300 тысяч гривен для пленных моряков. Впервые в истории Грузии президентом страны стала женщина. В Тернополе загорелась многоэтажка: мужчина выпрыгнул из окна, чтобы спастись от пожара.