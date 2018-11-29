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      Выпуск новостей за 12:00: Заседание по делу о смерти Екатерины Гандзюк. Новый заем от МВФ

      Выпуск новостей 38 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 12:00 – 29 ноября Временная следственная комиссия по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк проведет выездное заседание в Херсоне, где напали на активистку. Директор МВФ Кристин Лагард заявила, что введение военного положения в Украине не повлияет на сотрудничество с Фондом. Страна сможет получить кредит, если выполнит все обязательные условия

      Также в выпуске:

      Украинцы собрали более 300 тысяч гривен для пленных моряков.

      Впервые в истории Грузии президентом страны стала женщина.

      В Тернополе загорелась многоэтажка: мужчина выпрыгнул из окна, чтобы спастись от пожара.

       

      Теги: Новости Херсона Екатерина Гандзюк Транш МВФ МВФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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