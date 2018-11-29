Выпуск новостей за 12:00: Заседание по делу о смерти Екатерины Гандзюк. Новый заем от МВФ
В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 12:00 – 29 ноября Временная следственная комиссия по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк проведет выездное заседание в Херсоне, где напали на активистку. Директор МВФ Кристин Лагард заявила, что введение военного положения в Украине не повлияет на сотрудничество с Фондом. Страна сможет получить кредит, если выполнит все обязательные условия
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Источник: 24 канал
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