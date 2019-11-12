Выпуск новостей за 12.00: Зеленский за встречу с Путиным в Казахстане. Стрельба в Харькове
В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 12.00 – бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам Украины и России провести встречу в Казахстане. Владимир Зеленский поддержал идею. В России на это предложение пока не отреагировали. В харьковском метро устроили стрельбу. Виновником происшествия оказался 23-летний полицейский. Обошлось без жертв.
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Владимир Зеленский поддержал предложение Нурсултана Назарбаева провести встречу с Владимиром Путиным в Казахстане.
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