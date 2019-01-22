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      Выпуск новостей за 12:00: Живая цепь в День Соборности. Ограничение движения в Киеве

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 января по состоянию на 12:00 – на мосту Патона в Киеве украинцы образовали живую цепь в День Соборности Украины. В Киеве частично ограничили движение транспорта из-за торжественных мероприятий.

      Также в выпуске:

      Спасательная операция в районе возгорания двух судов в Керченском проливе завершена, шансов найти остальных моряков живыми уже нет.

      22 января в Давосе стартует Всемирный экономический форум.

      Харьковчане создали рушниковую цепь ко Дню Соборности.

      На Софийской площади состоялись торжества по случаю 100-летия провозглашения Акта злуки.

      Теги: Транспорт Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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