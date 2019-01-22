Выпуск новостей за 12:00: Живая цепь в День Соборности. Ограничение движения в Киеве
В выпуске новостей за 22 января по состоянию на 12:00 – на мосту Патона в Киеве украинцы образовали живую цепь в День Соборности Украины. В Киеве частично ограничили движение транспорта из-за торжественных мероприятий.
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Источник: 24 канал
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