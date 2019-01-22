Выпуск новостей за 12:00: Живая цепь в День Соборности. Ограничение движения в Киеве

В выпуске новостей за 22 января по состоянию на 12:00 – на мосту Патона в Киеве украинцы образовали живую цепь в День Соборности Украины. В Киеве частично ограничили движение транспорта из-за торжественных мероприятий.

Также в выпуске: Спасательная операция в районе возгорания двух судов в Керченском проливе завершена, шансов найти остальных моряков живыми уже нет. 22 января в Давосе стартует Всемирный экономический форум. Харьковчане создали рушниковую цепь ко Дню Соборности. На Софийской площади состоялись торжества по случаю 100-летия провозглашения Акта злуки.