Выпуск новостей за 12: 00: Нарушение перемирия на Донбассе. Супертайфун наступает на Китай
В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 12:00 – на передовой увеличилось количество обстрелов – за минувшие сутки их было около 9. Боевики совершили нападение на наши позиции в районе семи населенных пунктов вдоль линии фронта. Китай готовится к супертайфуну "Лекима". Ураган движется в направлении восточного побережья страны.
Также в выпуске:
В ЕС разрабатывают единые нормы, чтобы все страны объединения не признавали паспорта РФ, которые незаконно выдали жителям оккупированных территорий Донбасса.
На Ровненщине гроза привела к трагедии – в селе на Костопольщине от поражения током умерла пожилая женщина.
Новоизбранные депутаты впервые собираются в Верховной Раде.
Источник: 24 канал
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