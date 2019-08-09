Выпуск новостей за 12: 00: Нарушение перемирия на Донбассе. Супертайфун наступает на Китай

В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 12:00 – на передовой увеличилось количество обстрелов – за минувшие сутки их было около 9. Боевики совершили нападение на наши позиции в районе семи населенных пунктов вдоль линии фронта. Китай готовится к супертайфуну "Лекима". Ураган движется в направлении восточного побережья страны.

Также в выпуске: В ЕС разрабатывают единые нормы, чтобы все страны объединения не признавали паспорта РФ, которые незаконно выдали жителям оккупированных территорий Донбасса. На Ровненщине гроза привела к трагедии – в селе на Костопольщине от поражения током умерла пожилая женщина. Новоизбранные депутаты впервые собираются в Верховной Раде.

Источник: 24 канал