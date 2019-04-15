Выпуск новостей за 12: 00: Суд не продлил отстранение Мангера. Стрельба в церкви Канады

В выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 12:00 – Шевченковский райсуд Киева отказался продлить отстранение председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Чиновника подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. В Канаде мужчина открыл огонь по верующим в церкви, один человек погиб, еще один ранен.

Также в выпуске: Сегодня последний шанс у граждан подать заявление на смену места голосования во втором туре президентской гонки. На Харьковщине в городе Люботин сгорела церковь московского патриархата. Пророссийские боевики 10 раз открывали огонь по позициям наших войск, один защитник получил ранение.

Источник: 24 канал