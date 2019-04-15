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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Выпуск новостей за 12: 00: Суд не продлил отстранение Мангера. Стрельба в церкви Канады

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 12:00 – Шевченковский райсуд Киева отказался продлить отстранение председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Чиновника подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. В Канаде мужчина открыл огонь по верующим в церкви, один человек погиб, еще один ранен.

      Также в выпуске:

      Сегодня последний шанс у граждан подать заявление на смену места голосования во втором туре президентской гонки.

      На Харьковщине в городе Люботин сгорела церковь московского патриархата.

      Пророссийские боевики 10 раз открывали огонь по позициям наших войск, один защитник получил ранение.

      blog_ava
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      Теги: Дело Екатерины Гандзюк Владислав Мангер Оружие Выпуск новостей Канада
      Источник: 24 канал
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