Выпуск новостей за 12: 00: Суд не продлил отстранение Мангера. Стрельба в церкви Канады
В выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 12:00 – Шевченковский райсуд Киева отказался продлить отстранение председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Чиновника подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. В Канаде мужчина открыл огонь по верующим в церкви, один человек погиб, еще один ранен.
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Источник: 24 канал
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