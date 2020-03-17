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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 12: 00: суровый карантин в Украине. Отказ Чумака работать с Венедиктовой

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей в 12:00 по состоянию на 17 марта: украинские города переходят на строгий карантин, Рада приняла законопроект по противодействию коронавирусу. Метро и междугородные сообщении закрываются. И. о. директора ГБР Ирина Венедиктова, которую парламенту предлагают назначить генпрокурором, озвучила свои первоочередные планы на посту. Виктор Чумак не захотел работать с Венедиктовой.

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      Карантин в Украине: какова ситуация на улицах Киева и Львова.

      В Киеве зафиксировали первые два случая коронавируса.

      Украина будет просить помощи МВФ для преодоления последствия коронавируса.

      Внеочередное заседание Рады по кадровым вопросам: онлайн-трансляция
      сегодня
      Теги: Коронавирус Covid-19 Ирина Венедиктова Карантин в Украине 2020 Выпуск новостей
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