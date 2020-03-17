Выпуск новостей за 12: 00: суровый карантин в Украине. Отказ Чумака работать с Венедиктовой
В выпуске новостей в 12:00 по состоянию на 17 марта: украинские города переходят на строгий карантин, Рада приняла законопроект по противодействию коронавирусу. Метро и междугородные сообщении закрываются. И. о. директора ГБР Ирина Венедиктова, которую парламенту предлагают назначить генпрокурором, озвучила свои первоочередные планы на посту. Виктор Чумак не захотел работать с Венедиктовой.
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