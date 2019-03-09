Выпуск новостей за 13:00: Акция против Гладковских. ДТП с участием ребенка-водителя в Киеве
В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 13:00 – активисты Нацкорпуса совместно с ветеранами войны на Востоке пришли на акцию в центр Киева, чтобы привлечь внимание общества к коррупционным схемам в "Укроборонпроме". В столице подросток ночью угнал машину у своего отца. И долго покататься ему не удалось: юноша протаранил другую машину. Как выяснилось впоследствии, он был в нетрезвом состоянии
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