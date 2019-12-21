Выпуск новостей за 13:00: Аномальное тепло в Украине. Корпоратив "слуг народа"

В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 13:00 – во Львове из-за аномально теплой погоды зацвели деревья. Удивленные горожане делятся фотографиями зеленых яблонь, орешника и даже калины в социальных сетях. Президентская партия "Слуга народа" отгуляла новогодний корпоратив. Праздновала самая большая фракция в ресторане конгрессно-выставочного центра "Парковый", где проходят их заседания.

Также в выпуске: В Киеве произошла масштабный пожар в многоэтажке. В результате, двое погибших и четверо пострадавших, среди них – трое детей. В Одессе после пожара в колледже уволили руководство ГСЧС. Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США. Документ обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".