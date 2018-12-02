Выпуск новостей за 13:00 Арест украинцев в Грузии. Неофициальная встреча Трампа с Путиным
В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 13:00 – в Тбилиси задержали пятерых украинцев, среди них – Лука Чхетия, который воевал в батальоне "Донбасс". Отец задержанного рассказал местным СМИ, что Чхетия планировал принять участие в акции протеста оппозиции. Во время саммита G20 Дональд Трамп неофициально пообщался с Владимиром Путиным. Они разговаривали о ситуации с украинскими кораблями
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Источник: 24 канал
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