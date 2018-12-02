Выпуск новостей за 13:00 Арест украинцев в Грузии. Неофициальная встреча Трампа с Путиным

В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 13:00 – в Тбилиси задержали пятерых украинцев, среди них – Лука Чхетия, который воевал в батальоне "Донбасс". Отец задержанного рассказал местным СМИ, что Чхетия планировал принять участие в акции протеста оппозиции. Во время саммита G20 Дональд Трамп неофициально пообщался с Владимиром Путиным. Они разговаривали о ситуации с украинскими кораблями

Также в выпуске: Российская омбудсмен посетила украинских моряков в московском СИЗО. 3 декабря стартуют сборы резервистов из-за введения военного положения. Украинцы в Сан-Франциско провели акцию в поддержку пленных моряков.