Выпуск новостей за 13:00: Боевики пошли в атаку на Донбассе. Социальное кафе в Харькове
В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 13:00 – российские наемники пытались прорваться через линию соприкосновения. Произошло это ночью у Новотошковского. В Харькове открыли социальное кафе, в котором половина поваров с ментальной инвалидностью.
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