Выпуск новостей за 13:00: Боевики пошли в атаку на Донбассе. Социальное кафе в Харькове

В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 13:00 – российские наемники пытались прорваться через линию соприкосновения. Произошло это ночью у Новотошковского. В Харькове открыли социальное кафе, в котором половина поваров с ментальной инвалидностью.

Также в выпуске: Коронавирус в Китае идет на спад – за последние сутки зарегистрировали менее 400 новых инфицированных. В Офисе генпрокурора открыли первое уголовное производство по факту кнопкодавства из-за голосования народного депутата Владислава Поляка. Россия будет вмешиваться в президентские выборы в США. Об этом пишут сразу несколько крупных американских информационных ресурсов со ссылкой на данные разведки.