Выпуск новостей за 13:00: Черные ящики вернут до конца января. Самый богатый человек мира

В выпуске новостей за 19 января по состоянию на 13:00 – черные ящики сбитого над Ираном самолета МАУ передадут Украине до конца января. Об этом заявили в отделе расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана. В рейтинге самых богатых людей мира сменился лидер. На первом месте оказался Бернар Арно. Французский бизнесмен владеет рядом элитных брендов.

Также в выпуске: Тела 11 украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, вернули в Киев. Среди них – 9 членов экипажа и 2 пассажира. Трех российских актеров, гастролировавших на аннексированном полуострове Крым, Служба безопасности Украины допустит на территорию Украины. Христиане восточного обряда сегодня отмечают Крещение. Люди верят, что вода в этот день приобретает целебные свойства.