Выпуск новостей за 13:00: Число жертв урагана "Дориан". Открытие моста в Днепре
В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 13:00 – количество жертв смертельного урагана "Дориан" постоянно растет – теперь их уже 43. Стихия в течении недели бурлит над Багамскими островами и южным побережьем Соединенных Штатов. В Днепре открыли мост, объединяющий два берега и который стал поводом для пари между Президентом Зеленским и мэром Борисом Филатовым.
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Осужденных крымских татар российские власти перевели в колонию в Ставропольском крае.
Источник: 24 канал
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