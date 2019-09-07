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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Выпуск новостей за 13:00: Число жертв урагана "Дориан". Открытие моста в Днепре

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 13:00 – количество жертв смертельного урагана "Дориан" постоянно растет – теперь их уже 43. Стихия в течении недели бурлит над Багамскими островами и южным побережьем Соединенных Штатов. В Днепре открыли мост, объединяющий два берега и который стал поводом для пари между Президентом Зеленским и мэром Борисом Филатовым.

      Также в выпуске:

      Российские наемники на передовой бьют со ствольной артиллерии.

      Обмен пленными между Украиной и Россией.

      Осужденных крымских татар российские власти перевели в колонию в Ставропольском крае.

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      Обмен пленными: российский самолет вылетел из "Борисполя" – видео
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      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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