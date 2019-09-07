Выпуск новостей за 13:00: Число жертв урагана "Дориан". Открытие моста в Днепре

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 13:00 – количество жертв смертельного урагана "Дориан" постоянно растет – теперь их уже 43. Стихия в течении недели бурлит над Багамскими островами и южным побережьем Соединенных Штатов. В Днепре открыли мост, объединяющий два берега и который стал поводом для пари между Президентом Зеленским и мэром Борисом Филатовым.

Также в выпуске: Российские наемники на передовой бьют со ствольной артиллерии. Обмен пленными между Украиной и Россией. Осужденных крымских татар российские власти перевели в колонию в Ставропольском крае.

Источник: 24 канал