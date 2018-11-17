Выпуск новостей за 13:00: ЦРУ об убийстве журналиста Хашогги. Последствия санкций США для РФ

В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 13:00 – в ЦРУ пришли к выводу, что убийство журналиста Джамаля Хошогги заказал саудовский принц. Вследствие санкции США прирост ВВП России уменьшился на 6%. Кроме того, экономические ограничения западных стран в РФ привели к увеличению уровня инфляции и падению цены на нефть.

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