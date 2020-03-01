Выпуск новостей за 13:00: День рождения 24 канала. В Киеве дотла сгорела маршрутка

В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 13:00 – 24 каналу исполнилось 14 лет, сегодня он празднует свой День рождения. На столичной Соломенке полностью выгорела маршрутка. Водитель заметил дым из-под капота, и сразу высадил всех пассажиров на остановке.

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