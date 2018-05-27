Выпуск новостей за 13:00: День Святой Троицы. Киев приходит в себя после футбольного праздника
В выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 13:00 – христиане 27 мая отмечают один из главных праздников – День Святой Троицы. В православной традиции праздник отмечается на 50-й день после Пасхи. Коммунальщики всю ночь убирали следы пребывания фанов в Киеве, которые еще накануне матча превратили центр Киева в сплошную свалку.
Также в выпуске:
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Источник: 24 Канал
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