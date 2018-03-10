Выпуск новостей за 13:00: Дорожная погоня в Ровно. Коломийца снова перевели в ШИЗО
Выпуск новостей 14:11, 10 марта 48 Читати новину українською
В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 13:00 – ночью в Ровно пять патрульных пытались задержать водителя-беглеца. Вследствие погони пострадали двое полицейских. Евромайдановца Андрея Коломийца, которого незаконно заключили в РФ, второй раз за неделю перевели в штрафной изолятор.
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Источник: 24 Канал
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