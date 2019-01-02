Выпуск новостей за 13:00: Два ДТП на Львовщине. Скандал в ЦИК
В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 13:00 – на скользкой трассе на Львовщине произошло два ДТП. Сначала в селе Ясеновцы столкнулись два Fiat, а впоследствии за 300 метров на этой же трассе съехала в кювет маршрутка. Нардеп и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович хочет подать в суд на ЦИК за закрытие участков в России. Он считает, что украинцев, проживающих в РФ, лишают права голосоват
Также в выпуске:
В результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе один украинский защитник погиб.
Во Львове умер пострадавший от взрыва на рождественской ярмарке.
Владимир Зеленский заявил о хакерской атаке на свой предвыборный сайт.
Источник: 24 канал
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