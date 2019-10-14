Выпуск новостей за 13:00: ЕС продлил санкции против России. Парламентские выборы в Польше

В выпуске новостей за 14 октября по состоянию на 13:00 – Россия еще год будет под европейскими санкциями. Совет Евросоюза продлил ограничения из-за отравления в Солсбери. Правящая партия Польши лидирует на парламентских выборах. По данным экзитполов, "Право и справедливость" Ярослава Качиньского поддержали почти 44% поляков.

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В Украине сегодня отмечают День защитника. На этот день по всей стране запланированы несколько акций. В столице активисты уже собрались, чтобы требовать освобождения Виталия Маркива.

В Киеве скорая врезалась в легковую машину, двое людей погибли. Произошло все ночью на перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина.

Российские наемники снова обстреляли участок разведения возле Золотого-4. Еще на прошлой неделе они имитировали готовность развести силы в этой зоне.