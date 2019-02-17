Выпуск новостей за 13:00: Финалисты нацотбора Евровидение-2019. Смертельное ДТП на Львовщине
В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 13:00 – определилась вторая тройка финалистов национального отбора Евровидения. Представить Украину на песенном конкурсе смогут MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO, Freedom Jazz, Anna Maria и Kazka. В Старосамборском районе, что на Львовщине, 27-летний водитель не справился с управлением, слетел в кювет и въехал в здание поста пограничников.
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Источник: 24 канал
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