Выпуск новостей за 13:00: Финалисты нацотбора Евровидение-2019. Смертельное ДТП на Львовщине

В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 13:00 – определилась вторая тройка финалистов национального отбора Евровидения. Представить Украину на песенном конкурсе смогут MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO, Freedom Jazz, Anna Maria и Kazka. В Старосамборском районе, что на Львовщине, 27-летний водитель не справился с управлением, слетел в кювет и въехал в здание поста пограничников.

Также в выпуске: Виновник смертельного ДТП в Киеве, в котором погибла пассажирка такси, сдался полиции. На Одесщине четвертая община перешла к Украинской поместной церкви. В Зимбабве затопило золотодобывающую шахту, по меньшей мере 23 человека погибли.