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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 13:00: Финалисты нацотбора Евровидение-2019. Смертельное ДТП на Львовщине

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 13:00 – определилась вторая тройка финалистов национального отбора Евровидения. Представить Украину на песенном конкурсе смогут MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO, Freedom Jazz, Anna Maria и Kazka. В Старосамборском районе, что на Львовщине, 27-летний водитель не справился с управлением, слетел в кювет и въехал в здание поста пограничников.

      Также в выпуске:

      Виновник смертельного ДТП в Киеве, в котором погибла пассажирка такси, сдался полиции.

      На Одесщине четвертая община перешла к Украинской поместной церкви.

      В Зимбабве затопило золотодобывающую шахту, по меньшей мере 23 человека погибли.

      blog_ava
      17 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      1455
      Теги: Евровидение 2019 Жертвы Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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