Выпуск новостей за 13:00: Финалисты отбора Евровидения о Крыме. Парламентские выборы в Молдове.
В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 13:00 – на нынешнем Нацотборе Евровидение обращали внимание не только на исполнителя и песню, но и на его гражданскую позицию. Поэтому финалисты песенного конкурса должны четко ответить на вопрос о Крыме и Донбассе. Спикер парламента Молдовы Адриан Канду заявил, что Россия пытается вмешиваться в парламентские выборы, используя различные механизмы.
Также в выпуске:
Чрезвычайники продолжают спасательную операцию на горе Поп Иван.
На Донбассе российские оккупанты 44 раза нарушили режим тишины.
Центр Италии накрыл мощный шторм, по меньшей мере четыре человека погибли.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии