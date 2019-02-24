Выпуск новостей за 13:00: Финалисты отбора Евровидения о Крыме. Парламентские выборы в Молдове.

В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 13:00 – на нынешнем Нацотборе Евровидение обращали внимание не только на исполнителя и песню, но и на его гражданскую позицию. Поэтому финалисты песенного конкурса должны четко ответить на вопрос о Крыме и Донбассе. Спикер парламента Молдовы Адриан Канду заявил, что Россия пытается вмешиваться в парламентские выборы, используя различные механизмы.

Также в выпуске: Чрезвычайники продолжают спасательную операцию на горе Поп Иван. На Донбассе российские оккупанты 44 раза нарушили режим тишины. Центр Италии накрыл мощный шторм, по меньшей мере четыре человека погибли.