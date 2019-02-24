13:55
24 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 MARUV ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 MARUV ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК

      Выпуск новостей за 13:00: Финалисты отбора Евровидения о Крыме. Парламентские выборы в Молдове.

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 13:00 – на нынешнем Нацотборе Евровидение обращали внимание не только на исполнителя и песню, но и на его гражданскую позицию. Поэтому финалисты песенного конкурса должны четко ответить на вопрос о Крыме и Донбассе. Спикер парламента Молдовы Адриан Канду заявил, что Россия пытается вмешиваться в парламентские выборы, используя различные механизмы.

      Также в выпуске:

      Чрезвычайники продолжают спасательную операцию на горе Поп Иван.

      На Донбассе российские оккупанты 44 раза нарушили режим тишины.

      Центр Италии накрыл мощный шторм, по меньшей мере четыре человека погибли.

      blog_ava
      Главные новости 23 февраля: победа MARUV, смерть туристов в Карпатах, взрыв автобуса на Донбассе
      сегодня
      1731
      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Молдова Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      5 самых распространенных ошибок при покупке недвижимости
      сегодня , 11:49 5 самых распространенных ошибок при покупке недвижимости
      635
      Посилення боїв на Донбасі: Росія готується до наступу
      сегодня , 09:01 Посилення боїв на Донбасі: Росія готується до наступу
      Олексій Чибісов 9459
      Хочу чтобы наступил мир и чтобы наконец это закончилось, – MARUV о войне в Донбассе
      сегодня , 02:00 Хочу чтобы наступил мир и чтобы наконец это закончилось, – MARUV о войне в Донбассе
      1862
      Хід силовиками: кого підтримають на виборах МВС, ГПУ та СБУ
      23 февраля , 22:01 Хід силовиками: кого підтримають на виборах МВС, ГПУ та СБУ
      Наталя Ромашова 14988
      Якщо п'ять хвилин бою протримаєтеся, ви герої: історія українського бійця про події на передовій
      23 февраля , 21:42 Якщо п'ять хвилин бою протримаєтеся, ви герої: історія українського бійця про події на передовій
      Віталій Дейнега 459
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября 2018 , 13:30
      Выпуск новостей 5 марта по состоянию на 19:00
       5 марта 2015 , 20:07
      Выпуск новостей за 11:00: Страшные сутки на Донбассе. Неожиданное заявление ГПУ про Охендовского
       18 марта 2017 , 12:43
      Выпуск новостей за 11:00: Запрет использования пластика. Спасательная операция на горе Поп-Иван
       сегодня , 11:29
      Выпуск новостей за 14:00: Скандал на Евровидении. Чтение книг на Донбассе
       22 февраля , 14:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук