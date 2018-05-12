Выпуск новостей за 13:00: Газопровод в обход России. "Игры непокоренных"

В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 13:00 – Анкара запустит газопровод в обход России. В Киеве начался финальный отбор на "Игры непокоренных", которые в этом году пройдут в Австралии.

Также в выпуске: Дипломаты пытаются выяснить судьбу украинских рыбаков, задержанных российскими пограничниками. На фронте трое раненых, оккупанты 50 раз обстреляли позиции ВСУ. Трамп на встрече с Ким Чен Ыном хочет договориться о полной денуклеаризации КНДР.