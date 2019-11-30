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      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 13:00: Главная елка страны. Взрыв банкомата в Киеве

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 13:00 – в Киеве начали монтировать главную елку страны. Ее соберут из 400 деревьев. Сосны для 30-метровой конструкции привезут из специальных плантаций на Житомирщине и Винницкой области. На столичной Русановке неизвестные взорвали банкомат "Ощадбанка". Из-за мощного взрыва улицу засыпало деньгами.

      Также в выпуске:

      Президент Бразилии обвинил Леонардо Ди Каприо в лесных пожарах в Амазонии. Политик заявил, что неприбыльные эко-организации, которые финансирует актер, намеренно поджигали леса.

      Во время обстрела Марьинского района Донецкой области погиб 26-летний боец ​​10 отдельной горно-штурмовой бригады Алексей Капустян.

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      Теги: Новости Киева Новогодние праздники Выпуск новостей Взрыв Ощадбанк
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