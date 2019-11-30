Выпуск новостей за 13:00: Главная елка страны. Взрыв банкомата в Киеве
В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 13:00 – в Киеве начали монтировать главную елку страны. Ее соберут из 400 деревьев. Сосны для 30-метровой конструкции привезут из специальных плантаций на Житомирщине и Винницкой области. На столичной Русановке неизвестные взорвали банкомат "Ощадбанка". Из-за мощного взрыва улицу засыпало деньгами.
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