Выпуск новостей за 13:00: Главная елка страны. Взрыв банкомата в Киеве

В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 13:00 – в Киеве начали монтировать главную елку страны. Ее соберут из 400 деревьев. Сосны для 30-метровой конструкции привезут из специальных плантаций на Житомирщине и Винницкой области. На столичной Русановке неизвестные взорвали банкомат "Ощадбанка". Из-за мощного взрыва улицу засыпало деньгами.

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