Выпуск новостей за 13:00: "Грады" в Авдеевке. Болельщики сдают билеты на Лигу Чемпионов

В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 13:00 – сегодня пророссийские боевики уже пять раз обстреляли украинские позиции в Авдеевке с "Градов". Болельщики "Реала" отказываются лететь в Киев на финал Лиги Чемпионов. Более двух тысяч фанов испанского футбольного клуба уже сдали свои билеты на матч "Реал" – "Ливерпуль", который состоится 26 мая.

Также в выпуске:

На Николаевщине произошло смертельное ДТП. Водитель микроавтобуса с семью пассажирами врезался в дерево. Пять человек погибли, еще трое пострадали.

В третье воскресенье мая Украина чтит память жертв сталинских репрессий.

Верховная Рада на следующей неделе возьмется за Антикоррупционный суд.

Во время футбольного матча "Черкассы Днепр" и "Сумы" ультрас подрались с полицией. В толкотне приняли участие около 200 человек.