Выпуск новостей за 13:00: Итоги съезда "Слуги народа". В мире стало больше миллиардеров

В выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 13:00 – на съезде партии "слуги народа" выбрали своего руководителя. После отчета о своей деятельности на посту главы партии действующий спикер Совета Дмитрий Разумков сложил партийные полномочия. А в мире увеличилось количество толстосумов, состояние которых превышает миллиард долларов. Всего их насчитали более 2 тысяч. И семь из них – украинцы.

Также в выпуске: На одном из киевских пляжей общественные деятели и рыбаки выпустили более пяти тонн малой рыбы. ГСЧСники объявили о желтом уровне опасности в Украине из-за тумана.