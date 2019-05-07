Выпуск новостей за 13:00: Избрание главы Антикорсуда. Вид на жительство в России
В выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 13:00 – сегодня судьи новосозданного Антикоррупционного Суда выбирают себе руководителя и дату старта работы. Кремль поощряет украинцев ехать в Россию, обещает упростить оформление разрешений на временное пребывание на территории Федерации.
Также в выпуске:
Петр Порошенко не смог прийти на допрос в ГПУ, так как был в этот момент на церемонии присяги судей Верховного суда.
За прошедшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции украинской армии, один военнослужащий получил ранение.
50-летняя украинка Татьяна Белик, которая получила травмы в результате авиакатастрофы в российском аэропорту Шереметьево до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Источник: 24 канал
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