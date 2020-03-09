Выпуск новостей за 13:00: Киев затопило. Победа Свитолиной в WTA

В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 13:00 – на столичной Соломенке несколько жилых домов затопило фекалиями из-за прорыва канализационной трубы. Элина Свитолина получила еще один титул WTA – главной женской теннисной ассоциации. В финальном матче первая ракетка Украины обыграла чешку Мари Боузкову. В рейтинге WTA Свитолина заняла 5 место.

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