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      Выпуск новостей за 13:00: Киев затопило. Победа Свитолиной в WTA

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 13:00 – на столичной Соломенке несколько жилых домов затопило фекалиями из-за прорыва канализационной трубы. Элина Свитолина получила еще один титул WTA – главной женской теннисной ассоциации. В финальном матче первая ракетка Украины обыграла чешку Мари Боузкову. В рейтинге WTA Свитолина заняла 5 место.

      Также в выпуске:

      В Сирии в аварию попали бензовоз, 2 пассажирских автобуса и 15 легковых авто. В результате катастрофы погибли 32 человека, более 70 – травмированы.

      Впервые за 30 лет рекордно обвалилась цена на нефть. После открытия сегодняшних торгов "черное золото" обесценилось почти на 30%.

      Смертельная авария в Житомирской области – 4 человека погибли, среди них – ребенок.

      В Италии за сутки от коронавируса умерли 133 больных.

      "Думы мои" или "Сон": как хорошо ты знаешь стихи Шевченко
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      Теги: Елина Свитолина Новости Киева Выпуск новостей
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