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Выпуск новостей за 13:00: "КиевПрайд-2018". VIP-камера Манафорта

Выпуск новостей 46 Читати новину українською

В выпуске новостей за 17 июня, по состоянию на 13:00 – больше 3 тысяч человек прошлись по Киеву в Марше равенства. Несмотря на попытки противников акции ее сорвать, обошлось без масштабных столкновений. Пола Манафорта перевели в камеру повышенного комфорта.

Также в выпуске:

Ситуация на фронте.

В Венесуэле из-за давки в клубе погибли 17 человек.

Наводнения в Индии унесли жизни 17 человек.

Теги: Новости Киева Пол Манафорт Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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