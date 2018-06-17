Выпуск новостей за 13:00: "КиевПрайд-2018". VIP-камера Манафорта
В выпуске новостей за 17 июня, по состоянию на 13:00 – больше 3 тысяч человек прошлись по Киеву в Марше равенства. Несмотря на попытки противников акции ее сорвать, обошлось без масштабных столкновений. Пола Манафорта перевели в камеру повышенного комфорта.
Также в выпуске:
Ситуация на фронте.
В Венесуэле из-за давки в клубе погибли 17 человек.
Наводнения в Индии унесли жизни 17 человек.
Источник: 24 Канал
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