Выпуск новостей за 13:00: Крупный пожар во Львове. G7 поддержала Украину
В выпуске новостей за 10 июня по состоянию на 13:00 – во Львове вспыхнул масштабный пожар в спорткомплексе Минобороны: горел тир и админздание. "Большая семерка" поддержала Украину, лидеры объединения пригрозили новыми санкциями России, однако Трамп свою подпись под документом не поставил.
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Взрыв в ночном клубе в Сумах.
Ситуация на фронте.
В Москве проходит митинг против репрессий.
Источник: 24 Канал
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