Выпуск новостей за 13:00: Курс доллара после выборов. Голосование украинцев в мире

В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 13:00 – доллар продолжит расти, такую тенденцию американской валюты прогнозируют на период после первого тура выборов. За рубежом первый участок начал работать 30 апреля в 23: 00 по киевскому времени и уже сегодня в 11 завершил свою работу – это в городе Канберра, столице Австралии.

Также в выпуске: СБУ и полиция перешли на усиленный режим работы. В Украине начался первый тур президентских выборов-2019. Участки открылись 31 марта в 8:00.

Источник: 24 канал