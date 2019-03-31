Выпуск новостей за 13:00: Курс доллара после выборов. Голосование украинцев в мире
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 13:00 – доллар продолжит расти, такую тенденцию американской валюты прогнозируют на период после первого тура выборов. За рубежом первый участок начал работать 30 апреля в 23: 00 по киевскому времени и уже сегодня в 11 завершил свою работу – это в городе Канберра, столице Австралии.
Также в выпуске:
СБУ и полиция перешли на усиленный режим работы.
В Украине начался первый тур президентских выборов-2019. Участки открылись 31 марта в 8:00.
Источник: 24 канал
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