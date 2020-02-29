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      Выпуск новостей за 13:00: Лечение коронавируса за счет государства. Оружие для Украины от США

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 февраля по состоянию на 13:00 – если в Украине подтвердятся случаи заражения коронавирусом, то всех инфицированных будут лечить за счет государства. Об этом рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. В США договорились об изготовлении новой партии Javelin для Украины. Министерство обороны США подписало контракт с группой компаний на производство комплексов.

      Также в выпуске:

      В Запорожской области от гриппа умер мужчина. Он заболел еще 12 февраля, однако только через пять дней с начала недуга обратился за помощью к врачам.

      За минувшие сутки на Донбассе один украинский военный получил ранения.

      Первые случаи заражения коронавирусом обнаружили в Мексике.

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      Теги: Оружие Новости США Выпуск новостей
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