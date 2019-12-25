Выпуск новостей за 13:00: Ликвидация "площадок Яценко". Уголовное производство из-за поезда РФ

В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 13:00 – Зеленский подписал закон об окончательной ликвидации так называемых "площадок Яценко". Прокуратура Крыма зарегистрировала производства о незаконном пересечении украинской границы. Все – из-за первого российского поезда, который проехал Керченским мостом. Ехал он из Санкт-Петербурга в Симферополь.

Также в выпуске: Строительство "Северного потока-2" может затянуться до шести лет. Правительство провело экстренное заседание относительно газа. Настоящая зима придет в Украину 27 декабря.