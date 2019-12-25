Выпуск новостей за 13:00: Ликвидация "площадок Яценко". Уголовное производство из-за поезда РФ
В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 13:00 – Зеленский подписал закон об окончательной ликвидации так называемых "площадок Яценко". Прокуратура Крыма зарегистрировала производства о незаконном пересечении украинской границы. Все – из-за первого российского поезда, который проехал Керченским мостом. Ехал он из Санкт-Петербурга в Симферополь.
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