Выпуск новостей за 13:00: Марш за права животных в Киеве. Формула Штайнмайера

В выпуске новостей за 15 сентября по состоянию на 13:00 – в 24 городах страны проходит Марш за животных. Зоозащитное мероприятие проходит даже в Антарктиде – на станции Вернадского. А в Киеве люди пришли со своими домашними любимцами. В ОБСЕ уверены, что формула Штайнмайера – дорожная карта для реализации минских соглашений.

Также в выпуске: Десантники провели учения на Николаевщине: прыжки с парашюта, полоса препятствий, боевые стрельбы, 4-километровый бег и рукопашный бой. Рекордную тыкву весом в почти полцентнера вырастил фермер в Киеве.

Источник: 24 канал