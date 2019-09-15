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      Выпуск новостей за 13:00: Марш за права животных в Киеве. Формула Штайнмайера

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 сентября по состоянию на 13:00 – в 24 городах страны проходит Марш за животных. Зоозащитное мероприятие проходит даже в Антарктиде – на станции Вернадского. А в Киеве люди пришли со своими домашними любимцами. В ОБСЕ уверены, что формула Штайнмайера – дорожная карта для реализации минских соглашений.

      Также в выпуске:

      Десантники провели учения на Николаевщине: прыжки с парашюта, полоса препятствий, боевые стрельбы, 4-километровый бег и рукопашный бой.

      Рекордную тыкву весом в почти полцентнера вырастил фермер в Киеве.

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      Теги: Выпуск новостей Новости Киева ОБСЕ Украина – Россия Мир животных
      Источник: 24 канал
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