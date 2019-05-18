Выпуск новостей за 13:00: Масштабные акции "Кто заказал Катю Гандзюк". Смертельное ДТП в Днепре
В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 13:00 – акции "Кто заказал Катю Гандзюк" 18 мая проводят в по меньшей мере 40 городах Украины и 10 мировых столицах. Масштабную акцию запланировали ее друзья, знакомые и неравнодушные единомышленники. В Днепре на улице Маршала Малиновского столкнулись три автомобиля – Peugeot, Киа и Toyota Tundra. В результате аварии в Днепре погибла целая семья.
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Источник: 24 канал
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