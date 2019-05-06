Выпуск новостей за 13:00: Минирование гостиниц в Харькове и Львове. Дело Насирова
В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 13:00 – полиция уже второй день под шквалом телефонных звонков и электронных сообщений о минировании. Сейчас ищут взрывчатку в 8 отелях Львова и 7 Харькова. Суд рассматривает дело экс-главы ГФС Романа Насирова, которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба государству. Подсудимый просил отвод прокурора, но суд отказал.
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Источник: 24 канал
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