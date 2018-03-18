Выпуск новостей за 13:00: Митинг за отставку Порошенко. Бойкот российским выборам
Выпуск новостей 13:55, сегодня 504 Читати новину українською
В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 13:00 - в Киеве протестуют за отставку украинского президента Петра Порошенко. Россияне по всему миру присоединились к флешмобу #НеГолосую.
Также в выпуске:
В Донецкой области на КПВВ "Майорское" от взрыва гранаты погиб пограничник, еще один получил ранения.
В России выбирают президента.
В РФ пришел проголосовать "медведь".
Источник: 24 Канал
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