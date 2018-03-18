Выпуск новостей за 13:00: Митинг за отставку Порошенко. Бойкот российским выборам

В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 13:00 - в Киеве протестуют за отставку украинского президента Петра Порошенко. Россияне по всему миру присоединились к флешмобу #НеГолосую.

Также в выпуске: В Донецкой области на КПВВ "Майорское" от взрыва гранаты погиб пограничник, еще один получил ранения. В России выбирают президента. В РФ пришел проголосовать "медведь".