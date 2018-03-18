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Выпуск новостей за 13:00: Митинг за отставку Порошенко. Бойкот российским выборам

Выпуск новостей 13:55, сегодня 504 Читати новину українською

В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 13:00 - в Киеве протестуют за отставку украинского президента Петра Порошенко. Россияне по всему миру присоединились к флешмобу #НеГолосую.

Также в выпуске:

В Донецкой области на КПВВ "Майорское" от взрыва гранаты погиб пограничник, еще один получил ранения.

В России выбирают президента.

В РФ пришел проголосовать "медведь".

Теги: Петр Порошенко протесты Новости Киева Новости России Выборы в России 2018 Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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