Выпуск новостей за 13:00: Мошенничество в Одессе. Масштабная драка в Казахстане
В выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 13:00 - одессит обокрал банк на сумму более миллиона гривен. Мужчина совершил мошенническую операцию онлайн. К схеме он привлек еще двух иностранцев. На юге Казахстана произошла масштабная драка с участием почти 300 человек. В результате столкновения погибли по меньшей мере 8 ее участников, еще сорок – получили ранения.
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