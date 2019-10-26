Выпуск новостей за 13:00: На Донбасс заехали российские снайперы. Гепатит в черниговской школе
В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 13:00 – тем временем на оккупированный Донбасс заехали группы снайперов из России якобы на военные учения. Теперь они точечно обстреливают всю линию фронта. Один наш защитник ранен. В школе Чернигова массовое заражение гепатитом – заболели 12 учеников и работница столовой.
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