Выпуск новостей за 13:00: На Донбасс заехали российские снайперы. Гепатит в черниговской школе

В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 13:00 – тем временем на оккупированный Донбасс заехали группы снайперов из России якобы на военные учения. Теперь они точечно обстреливают всю линию фронта. Один наш защитник ранен. В школе Чернигова массовое заражение гепатитом – заболели 12 учеников и работница столовой.

Также в выпуске: На Днепропетровщине осужденный к пожизненному заключению убил конвоира. Произошло все накануне вечером. Двухмесячный домашний арест за похищение ребенка. Такую меру пресечения избрал суд для женщины, которая похитила 3-месячного ребенка. Уже этой ночью украинцы смогут поспать подольше. Ведь часы переводят на час назад.