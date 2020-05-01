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      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Выпуск новостей за 13:00: Наказание за убийство дочери. Миллион тюльпанов под Киевом

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей 1 мая по состоянию на 13:00 – женщине из Харькова, которая убила 13-летнюю дочь и голой разгуливала по городу с ее головой грозит пожизненное заключение. Накануне суд арестовал ее на 2 месяца без права внесения залога. Десятки разных сортов тюльпанов расцвели в новом парке под Киевом, который создали по примеру полян в Нидерландах. Там высадили 1 миллион 270 тысяч цветов.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      З початку доби бойовики встигли обстріляти наші позиції аж 9 разів. Двоє наших військових поранені. Про це повідомили у Штаб Операції Об'єднаних сил.

      У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення 1 травня рятувальники зосереджені на гасінні осередків тління. Відкритого вогню поблизу Чорнобиля немає.

      Вслід за нардепом Миколою Тищенком, на порушенні обмежувальних заходів підловили друга міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – колишнього депутата та бізнесмена Ігоря Котвіцького. З'ясувалось, що він регулярно відвідує елітний бутик-ресторан та готель Hyatt.

      Від сьогодні в Україні знову запрацюють понад 280 критих продовольчих ринків.

      Теги: Убийство Новости Киева Выпуск новостей
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