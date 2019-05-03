Выпуск новостей за 13:00: Нападение на дом Пинзеника. Пожар на заводе в США

В выпуске новостей за 3 мая по состоянию на 13:00 – неизвестные устроили разбойное нападение и ограбили дом нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника под Киевом. По предварительной информации, украли 40 тысяч долларов и 20 тысяч евро наличности. В американском штате Теннесси горит завод по переработке отходов. По одной из версий, огонь вспыхнул на складе бумаги и пластика.

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Официальные результаты выборов опубликовали в газете "Голос Украины": по итогам второго тура избранным президентом стал Владимир Зеленский.

Во время протестов в Венесуэле погибли по меньшей мере четыре человека, еще 240 получили травмы.

На Львовщине длится Кубок Украины по авиамодельному спорту, который входит в календарь Кубка мира.