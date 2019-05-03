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      Выпуск новостей за 13:00: Нападение на дом Пинзеника. Пожар на заводе в США

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 мая по состоянию на 13:00 – неизвестные устроили разбойное нападение и ограбили дом нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника под Киевом. По предварительной информации, украли 40 тысяч долларов и 20 тысяч евро наличности. В американском штате Теннесси горит завод по переработке отходов. По одной из версий, огонь вспыхнул на складе бумаги и пластика.

      Также в выпуске:

      Боевика Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне террористов так называемой "ДНР", приговорили к 13 годам лишения свободы.

      Официальные результаты выборов опубликовали в газете "Голос Украины": по итогам второго тура избранным президентом стал Владимир Зеленский.

      Во время протестов в Венесуэле погибли по меньшей мере четыре человека, еще 240 получили травмы.

      На Львовщине длится Кубок Украины по авиамодельному спорту, который входит в календарь Кубка мира.

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      Теги: Новости США Пожар Ограбления Виктор Пинзенык Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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