Выпуск новостей за 13:00: Нападение на оператора 24 канала. Состав "Европейской солидарности"

В выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 13:00 – в реанимацию попал оператор 24 канала Вадим Макарюк. Накануне неизвестные бросились на него: залили глаза газом, разбили лицо и разбили камеру. Пятый президент Петр Порошенко собрал на съезде партию. На нем он представил первую десятку кандидатов в депутаты, которые пойдут на парламентские выборы в составе "Европейской солидарности".

Также в выпуске: В Молдове Конституционный суд страны отстранил от должности президента Игоря Додона. Исторические выборы в Казахстане. Впервые в списках претендентов на президентское кресло нет Нурсултана Назарбаева. Артиллерия и минометы врага не смолкают на передовой. За последние сутки зафиксированы 22 обстрела, один наш защитник ранен.

Источник: 24 канал