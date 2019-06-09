Выпуск новостей за 13:00: Нападение на оператора 24 канала. Состав "Европейской солидарности"
В выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 13:00 – в реанимацию попал оператор 24 канала Вадим Макарюк. Накануне неизвестные бросились на него: залили глаза газом, разбили лицо и разбили камеру. Пятый президент Петр Порошенко собрал на съезде партию. На нем он представил первую десятку кандидатов в депутаты, которые пойдут на парламентские выборы в составе "Европейской солидарности".
Также в выпуске:
В Молдове Конституционный суд страны отстранил от должности президента Игоря Додона.
Исторические выборы в Казахстане. Впервые в списках претендентов на президентское кресло нет Нурсултана Назарбаева.
Артиллерия и минометы врага не смолкают на передовой. За последние сутки зафиксированы 22 обстрела, один наш защитник ранен.
Источник: 24 канал
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