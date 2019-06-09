14:50
9 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему в России запретили игру со Сталиным. Средневековая медицина
      Вєсті Кремля
      21:16, 8 июня
      Вести.UA. Жир: Кто побил Ляшко. Зеленский проигнорил Луценко
      Вєсті.UA
      18:25, 8 июня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, 7 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Помощники советских хозяек
      Згадати все
      16:21, 8 июня
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ

      Выпуск новостей за 13:00: Нападение на оператора 24 канала. Состав "Европейской солидарности"

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 13:00 – в реанимацию попал оператор 24 канала Вадим Макарюк. Накануне неизвестные бросились на него: залили глаза газом, разбили лицо и разбили камеру. Пятый президент Петр Порошенко собрал на съезде партию. На нем он представил первую десятку кандидатов в депутаты, которые пойдут на парламентские выборы в составе "Европейской солидарности".

      Также в выпуске:

      В Молдове Конституционный суд страны отстранил от должности президента Игоря Додона.

      Исторические выборы в Казахстане. Впервые в списках претендентов на президентское кресло нет Нурсултана Назарбаева.

      Артиллерия и минометы врага не смолкают на передовой. За последние сутки зафиксированы 22 обстрела, один наш защитник ранен.

      blog_ava
      День друзей 2019: лучшие картинки-поздравления
      сегодня
      1368
      Теги: Парламентские выборы 2019 Европейская солидарность столкновения Петр Порошенко Криминальные новости Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Кто виноват в неожиданном падении гривны
      сегодня , 13:00 Кто виноват в неожиданном падении гривны
      Сергій Фурса 290
      Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      сегодня , 12:00 Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      Світові Медіа 756
      Главные новости 8 июня: нападение на оператора 24 канала, авто полиции сбило ребенка в Конотопе
      сегодня , 09:05 Главные новости 8 июня: нападение на оператора 24 канала, авто полиции сбило ребенка в Конотопе
      672
      Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти...
      сегодня , 08:40 Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти...
      Блог Соцмережі 1222
      Xiaomi в Украине: компания готовит еще больше уникальных предложений, – менеджер проекта Мi
      8 июня , 22:02 Xiaomi в Украине: компания готовит еще больше уникальных предложений, – менеджер проекта Мi
      Ірина Полицька 677
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук