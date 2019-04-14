Выпуск новостей за 13:00: Нападение на посла Украины в Лондоне. Порошенко ждут на "Олимпийском"
В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 13: 00 – злоумышленник умышленно протаранил служебный автомобиль посла Украины в Британии Натальи Галибаренко, пытался скрыться и направил свой автомобиль в сторону машины правоохранителей. На НСК "Олимпийский" готовятся к приезду президента. Территория с утра ограждена полицией, а желающие поддержать Петра Порошенко уже съезжаются на стадион.
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Источник: 24 канал
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