Выпуск новостей за 13:00: Нападение на посла Украины в Лондоне. Порошенко ждут на "Олимпийском"

В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 13: 00 – злоумышленник умышленно протаранил служебный автомобиль посла Украины в Британии Натальи Галибаренко, пытался скрыться и направил свой автомобиль в сторону машины правоохранителей. На НСК "Олимпийский" готовятся к приезду президента. Территория с утра ограждена полицией, а желающие поддержать Петра Порошенко уже съезжаются на стадион.

Также в выпуске: В США испытали самый большой самолет в мире. Волынские пограничники задержали местных жителей, которые пытались контрабандой доставить в Беларусь 800 килограмм сала. Мощный торнадо в Техасе унес жизни двух детей.

Источник: 24 канал