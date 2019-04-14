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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Выпуск новостей за 13:00: Нападение на посла Украины в Лондоне. Порошенко ждут на "Олимпийском"

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 13: 00 – злоумышленник умышленно протаранил служебный автомобиль посла Украины в Британии Натальи Галибаренко, пытался скрыться и направил свой автомобиль в сторону машины правоохранителей. На НСК "Олимпийский" готовятся к приезду президента. Территория с утра ограждена полицией, а желающие поддержать Петра Порошенко уже съезжаются на стадион.

      Также в выпуске:

      В США испытали самый большой самолет в мире.

      Волынские пограничники задержали местных жителей, которые пытались контрабандой доставить в Беларусь 800 килограмм сала.

      Мощный торнадо в Техасе унес жизни двух детей.

      blog_ava
      Возможны ли силовые сценарии до второго тура выборов?
      сегодня
      950
      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком Петр Порошенко Авто Криминальные новости Лондон Великобритания Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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