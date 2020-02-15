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      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК
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      Выпуск новостей за 13:00: Нападение собаки на ребенка. Пожар в детдоме на Гаити.

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 13:00 – в деревне Песчанка, что на Харьковщине, ротвейлер насмерть загрыз 4-летнего ребенка. На момент приезда врачей ребенок уже умер. На Гаити в полулегальном детском доме погибли 15 детей. Все они стали жертвами пожара, который вспыхнул в приюте.

      Также в выпуске:

      Иран не будет передавать черные ящики сбитого самолета ни Украине, ни любой другой стране.

      Зеленский провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

      Во Франции умерла 80-летняя туристка из Китая, которая приехала в Европу из провинции Хубэй, откуда и распространился опасный недуг.

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      Теги: Дети и несовершеннолетние Мир животных Выпуск новостей
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