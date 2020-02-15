Выпуск новостей за 13:00: Нападение собаки на ребенка. Пожар в детдоме на Гаити.
В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 13:00 – в деревне Песчанка, что на Харьковщине, ротвейлер насмерть загрыз 4-летнего ребенка. На момент приезда врачей ребенок уже умер. На Гаити в полулегальном детском доме погибли 15 детей. Все они стали жертвами пожара, который вспыхнул в приюте.
Также в выпуске:
Иран не будет передавать черные ящики сбитого самолета ни Украине, ни любой другой стране.
Зеленский провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
Во Франции умерла 80-летняя туристка из Китая, которая приехала в Европу из провинции Хубэй, откуда и распространился опасный недуг.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии