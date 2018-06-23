Выпуск новостей за 13:00: Ночной расстрел в Киеве. Снегопад на Закарпатье

Выпуск новостей за 13:00: Ночной расстрел в Киеве. Снегопад на ЗакарпатьеВыпуск новостей 15 Читати новину українською
В выпуске новостей за 23 июня по состоянию на 13:00 – на Теремках в Киеве разбили микроавтобус, столичная полиция расследует ночное преступление, неизвестные скрылись на машине. На Закарпатье из-за снега, который выпал в горах на Раховщине, пришлось эвакуировать детский палаточный лагерь.
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Источник: 24 канал
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