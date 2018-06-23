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Выпуск новостей за 13:00: Ночной расстрел в Киеве. Снегопад на Закарпатье

Выпуск новостей 15 Читати новину українською

В выпуске новостей за 23 июня по состоянию на 13:00 – на Теремках в Киеве разбили микроавтобус, столичная полиция расследует ночное преступление, неизвестные скрылись на машине. На Закарпатье из-за снега, который выпал в горах на Раховщине, пришлось эвакуировать детский палаточный лагерь.

Также в выпуске:

Запланирована встреча омбудсвумен Людмилы Денисовой с руководителем РИА "Новости Украина" Кириллом Вышинским.

В Днепре на рекламных щитах разместили портреты воров люков.

Ситуация на Востоке: российские боевики 27 раз нарушали режим прекращения огня.

Теги: Непогода в Украине Погода Оружие Новости Закарпатья Новости Киева Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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