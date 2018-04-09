Выпуск новостей за 13:00: "Нордовцев" не пустили в Крым. В Львовской области перевернулся поезд
В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 13:00 – экипаж судна "Норд" во второй раз попытался скрыться на неподконтрольной Украине территории, но украинские пограничники в Крыму их не пустили. Во Львовской области перевернулся грузовой поезд и заблокировал движение на железной дороге.
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Источник: 24 Канал
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