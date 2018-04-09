14:17
9 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
18°C 4°C
  • вторник
    18°C 5°C
  • среда
    20°C 6°C
  • четверг
    13°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Маленькие пакости Эрдогана. Колыбель мирового терроризма
Вєсті Кремля
18:16, 7 апреля
Вести. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкин ищет новых Шевченко и Франко
Вєсті.UA
18:31, 7 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 13:00: "Нордовцев" не пустили в Крым. В Львовской области перевернулся поезд

Выпуск новостей 12 Читати новину українською

В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 13:00 – экипаж судна "Норд" во второй раз попытался скрыться на неподконтрольной Украине территории, но украинские пограничники в Крыму их не пустили. Во Львовской области перевернулся грузовой поезд и заблокировал движение на железной дороге.

Также в выпуске:

Правящая партия Венгрии, которую возглавляет Виктор Орбан, победила на парламентских выборах.

За минувшие сутки пророссийские боевики 35 раз обстреляли украинские позиции, пятеро бойцов получили ранения.

В Сирии обстреляли авиабазу, 14 человек погибло.

В Пхеньяне согласились на переговоры с США.

Как во Львове празднуют обливной понедельник.

Теги: Водный транспорт Госпогранслужба железная дорога Новости Львова Новости Крыма Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук