Выпуск новостей за 13:00: "Нордовцев" не пустили в Крым. В Львовской области перевернулся поезд

В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 13:00 – экипаж судна "Норд" во второй раз попытался скрыться на неподконтрольной Украине территории, но украинские пограничники в Крыму их не пустили. Во Львовской области перевернулся грузовой поезд и заблокировал движение на железной дороге.

Также в выпуске: Правящая партия Венгрии, которую возглавляет Виктор Орбан, победила на парламентских выборах. За минувшие сутки пророссийские боевики 35 раз обстреляли украинские позиции, пятеро бойцов получили ранения. В Сирии обстреляли авиабазу, 14 человек погибло. В Пхеньяне согласились на переговоры с США. Как во Львове празднуют обливной понедельник.