13:46
1 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Выпуск новостей за 13:00: Орбитальное оружие РФ на Донбассе. Непогода в Тернопольской области

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 мая по состоянию на 13: 00 – Россия использует новейшую систему орбитального подавления "Тирада-2" на Донбассе. Тернопольщина оправляется от стихии, которая пронеслась по области на Пасху. Около полсотни частных домов подтоплены, а домашний скот и птица погибли.

      Также в выпуске:

      Газ для украинского населения стал на 30 копеек дешевле. Нафтогаз установил цену на уровне – 8,25 за кубометр.

      С 1 мая всем украинцам доступна услуга Mobile Number Portability – переход от одного оператора к другому с сохранением номера телефона.

      Один украинский военный из-за мощных обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе потерял жизнь, еще один – ранен.

      blog_ava
      Выходные в мае 2019: когда будут отдыхать на праздники украинцы
      сегодня
      69394
      Теги: Непогода в Украине Оружие Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Україномовники, ви не мусите більше нічого доводити – ви в своєму праві
      сегодня , 12:01 Україномовники, ви не мусите більше нічого доводити – ви в своєму праві
      Блог Соцмережі 678
      Почему Европа и весь мир отмечают 1 мая
      сегодня , 11:04 Почему Европа и весь мир отмечают 1 мая
      Андрій Шляхтін 3148
      Украинцы будут платить за коммуналку по-новому: домоправители, абонплата и пеня
      сегодня , 10:03 Украинцы будут платить за коммуналку по-новому: домоправители, абонплата и пеня
      Яніна Ткачук 4317
      "Общее гражданство" для украинцев и россиян: о чем врут и бредят в Кремле
      сегодня , 08:40 "Общее гражданство" для украинцев и россиян: о чем врут и бредят в Кремле
      СерпомПо 2259
      Новая коммуналка, цена газа, техосмотр и медкарта: что изменится в мае
      сегодня , 07:02 Новая коммуналка, цена газа, техосмотр и медкарта: что изменится в мае
      Яніна Ткачук 3231
      Выпуск новостей за 12:00: Первые итоги голосования. Трагедия в Шри-Ланке
       21 апреля , 12:56
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей 24 августа по состоянию на 17:00
       24 августа 2015 , 18:17
      Выпуск новостей 8 сентября по состоянию на 18:00
       8 сентября 2016 , 19:09
      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Вспышка кори в США
       11 апреля , 10:02
      Выпуск новостей за 11:00: Снижение цены на газ. ДТП в Киеве
       сегодня , 11:41
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук