Выпуск новостей за 13:00: Орбитальное оружие РФ на Донбассе. Непогода в Тернопольской области
В выпуске новостей за 1 мая по состоянию на 13: 00 – Россия использует новейшую систему орбитального подавления "Тирада-2" на Донбассе. Тернопольщина оправляется от стихии, которая пронеслась по области на Пасху. Около полсотни частных домов подтоплены, а домашний скот и птица погибли.
Также в выпуске:
Газ для украинского населения стал на 30 копеек дешевле. Нафтогаз установил цену на уровне – 8,25 за кубометр.
С 1 мая всем украинцам доступна услуга Mobile Number Portability – переход от одного оператора к другому с сохранением номера телефона.
Один украинский военный из-за мощных обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе потерял жизнь, еще один – ранен.
Источник: 24 канал
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