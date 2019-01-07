15:03
7 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 января
      Вести. UA. Жир: Величайший шоумен Онуфрий. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:45, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Выпуск новостей за 13:00: Ответ США на агрессию РФ. Новые детали в деле Скрипалей

      Выпуск новостей 110 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 13:00 – десантный корабль ВМС США Fort McHenry пересек Босфорский пролив. Операция является демонстрацией готовности стран-членов НАТО гарантировать безопасность в Черном море. Британские СМИ сообщили, что детали в деле отравления экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочери выяснены. Следы расследования привели к президенту России Владимиру Путину.

      Также в выпуске:

      В Запорожской области ограничили движение транспорта из-за непогоды.

      В ночь на Рождество в Карпатах заблудились пятеро туристов: поиски двух лыжников продолжаются до сих пор.

      Как черкасские волонтеры помогают бойцам ВСУ.

      Во время нападения в Керченском проливе пограничники РФ выпустили более тысячи снарядов.

       

      Теги: Новости Украины Новости России Новости США Отравление Сергея Скрипаля Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Традиции и обычаи на Рождество в Украине: колядники, вертеп и гадания
      сегодня , 13:46 Традиции и обычаи на Рождество в Украине: колядники, вертеп и гадания
      Ірина Полицька 8573
      Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      сегодня , 12:02 Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      10094
      Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      сегодня , 10:01 Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      36625
      Трамп – "не дорос", Уоррен – "не абориген", Уиллан – "не шпион" – главные новости США за неделю
      сегодня , 09:01 Трамп – "не дорос", Уоррен – "не абориген", Уиллан – "не шпион" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 651
      Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      6 января , 22:00 Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 3050
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября 2018 , 13:30
      Выпуск новостей за 14:00: Новые подробности резонансного задержания в Киеве. Цена Brexit
       13 ноября 2017 , 15:23
      Выпуск новостей за 11:00: Наезд автомобиля на людей в Москве. Смертельное ДТП в Киеве
       9 сентября 2018 , 12:03
      Выпуск новостей за 11:00 В политзаключенного Гриба проблемы со здоровьем. Штурм редакции Zaxid
       22 декабря 2018 , 11:43
      Выпуск новостей за 20:00: Транш от МВФ. Законопроект об обороте сельскохозяйственных земель
       19 декабря 2018 , 22:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук