Выпуск новостей за 13:00: Ответ США на агрессию РФ. Новые детали в деле Скрипалей
В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 13:00 – десантный корабль ВМС США Fort McHenry пересек Босфорский пролив. Операция является демонстрацией готовности стран-членов НАТО гарантировать безопасность в Черном море. Британские СМИ сообщили, что детали в деле отравления экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочери выяснены. Следы расследования привели к президенту России Владимиру Путину.
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Источник: 24 канал
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